Судья Сергей Карасев закончил работу на домашнем чемпионате мира

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым завершила работу на домашнем чемпионате мира. Россиянин не попал в список из 17 арбитров, которые продолжат работу на турнире. Их фамилии опубликовала Международная федерация футбола.