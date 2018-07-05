Напомним, что на нынешнем чемпионате мира Карасев отработал только одну встречу. Россиянину доверили матч группы "С" между сборными Перу и Австралии (2:0). В той игре Карасев показал шесть желтых карточек.
05.07.2018
Судья Сергей Карасев закончил работу на домашнем чемпионате мира
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым завершила работу на домашнем чемпионате мира. Россиянин не попал в список из 17 арбитров, которые продолжат работу на турнире. Их фамилии опубликовала Международная федерация футбола.
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