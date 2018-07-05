Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона отправится на свое новое место работы в брестское "Динамо" сразу по окончанию чемпионата мира. В мае 57-летний аргентинец был назначен председателем правления белорусского клуба.

Диего Марадона подтвердил, что приедет в Белоруссию 16 июля, на следующий день после завершения чемпионата мира по футболу. Легендарный футболист хочет приступить к своим новым обязанностям. Кроме того, Марадона заявил, что хочет познакомится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы увидимся с вами в Белоруссии 16 июля. Хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Белоруссии", – сказал Диего Марадона. Намерения аргентинца подтвердила пресс-секретарь "Динамо" Ольга Хиженкова.