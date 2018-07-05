Кутепов был наказан за удержание соперника руками. ФИФА сочла этот фол Ильи заслуживающим денежного взыскания. При этом 24-летний футболист стал одним из героев встречи и был включен ФИФА в символическую сборную 1/8 финала.

"Рецепт успеха в том, что мы все – не только те, кто выходит в стартовом составе, а вообще все, плюс тренерский и административный штаб – работали на одну-единственную цель. Все были одним целым. Неважно, играешь ты, не играешь, у нас в коллективе чувствуется поддержка со стороны всех. Это дало свои плоды" – приводит слова Кутепова "Спорт-Экспресс".