В Москве на стадионе "Спартак" будет создана вторая фан-зона, которая поможет разгрузить первую, расположенную на Воробьевых горах. Стадион "Спартак" распахнет ворота для болельщиков 7 июля в день матча сборных России и Хорватии.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился создать вторую фан-зону, которая поможет болельщикам насладиться футболом и разгрузить фан-зону на Воробьевых горах. Об этом глава администрации столицы сообщил в своем твиттере. " Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды. Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00".

Стадион "Спартак" был одной из арен чемпионата мира. Здесь были проведены пять матчей чемпионата мира. Последней была встреча 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии.