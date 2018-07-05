В занятиях принимали участие все футболисты сборной. Юрий Жирков не тренировался в общей группе, а занимался в тренажерном зале. Алан Дзагоев работал с ограниченной нагрузкой. Остальные футболисты готовились без ограничений.

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал сильные стороны наше команды. По мнению футболиста, забившего три мяча на турнире, это самоотверженность, дисциплина и порядок. "Смогли победить только через такую игру – терпеть и биться, потом боль и судороги. Футбольный бог раньше отворачивался от нас, а в тот день помогал как никогда. Горжусь, что нахожусь в этой команде, для меня это огромная честь, сегодня все красавцы и мужики. В конце чуть не падали. Верили, что самоотверженность, дисциплина и порядок смогут побить класс" – приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".