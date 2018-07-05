Орленок вылупился из яйца месяц назад, и все это время пребывал без имени. Сотрудники зоопарка долго искали подходящую кличку и помогла им в этом победа сборной России над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира. Героем этой встречи стал наш вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два удара в серии послематчевых пенальти.

"Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева. Пока птенец степного орла подрастает и набирается сил, мы продолжаем болеть за российскую сборную. Затаив дыхание ждем следующего матча и от всего сердца желаем нашим игрокам сил, удачи и, конечно же, победы!" – рассказала сайту "Спорт сегодня" генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пернатый тезка российского вратаря активно развивается и уже оперился. Через месяц посетители Московского зоопарка смогут увидеть молодого степного орла Игоря Акинфеева.