Защитник сборной Бразилии Данило не сможет сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против Бельгии. Футболист получил травму лодыжки на тренировке, которая состоялась в четверг. Он пропустит остаток мирового первенства.

Повреждение бразильского защитника не позволит ему помочь своей сборной в играх на мировом первенстве, сообщает "Спорт-экспресс". Тем не менее, Данило попросил руководителей команды не отправлять его домой, а позволить остаться вместе с командой до заключительного поединка "пентакампеонов" на турнире.

Отметим, что на проходящем в России мундиале Данило принял участие лишь в одном матче. Он вышел в стартовом составе против команды Швейцарии (1:1) и провел на поле "Ростов-Арены" все 90 минут поединка.