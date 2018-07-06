Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу подчеркнул разницу между сборными Бразилии и Бельгии. Специалист отметил, что у бразильцев совершенно другой менталитет.

"Бразилия знает путь к трофею, и их футболисты в курсе о победах их предшественников, — приводит слова наставника бельгийской сборной "Спорт-экспресс" – Они имеют другой менталитет. Мы же никогда не побеждали на чемпионатах мира. В этом вся разница. Поэтому сыграть на мундиале против них – это мечта. Мы не принижаем себя, а объективно смотрим на ситуацию. Мы знаем свое место – в рейтинге Бельгия на третьем, а не на втором. И в пятницу будет очень важный матч".

Напомним, что поединок между Бельгией и Бразилией состоится шестого июля на стадионе "Казань-Арена". Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru.