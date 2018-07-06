За подопечных Станислава Черчесова проголосовало порядка 20 процентов респондентов, сообщает РИА Новости. Следом за российской командой фаворитом считают команду Бразилии, за которую отдали свои голоса 14 процентов опрошенных людей. Далее с большим отставанием расположились сборные Франции (4 процента), Англии (3), Хорватии и Бельгии (у обоих – по два процента), а Уругвай считается наименее удачным. Фаворитом мирового первенства "селесао" считается по мнению одного процента опрошенных.
Напомним, что сборная России в предстоящем поединке домашнего чемпионата мира поспорит за выход в полуфинал с командой Хорватии. Игра состоится седьмого июля в 21:00 подмосковному времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru.