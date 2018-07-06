В субботу сборная Швеции проведет матч 1/4 финала чемпионата мира со сборной Англии. За день до встречи в Самаре в семье капитана шведской команды Андреаса Грандквиста произошло знаменательное событие. Бывший футболист "Краснодара" стал отцом.

"Сегодня я ночь почти не спал. У меня родилась дочка, жена в порядке. А завтра мы, надеюсь, добьемся финального результата, которого мы ждем. — приводит слова Грандвкиста РИА Новости. — Дочка – самое прекрасное, что человек может получить. А чемпионат мира – это мечта футболиста. Я жду завтрашнего матча, чтобы выступить гораздо лучше здесь".

На нынешнем чемпионате мира 32-летний защитник сборной Швеции забил два мяча. Оба раза Грандвист реализовал пенальти. Сам Андреас с оптимизмом смотрит на предстоящий матч с англичанами. "Мы свою команду строим на протяжении двух лет. Начали с тех пор, как Янне Андерссон возглавил нашу команду. Мы работали с самого первого дня в радостной атмосфере и были единой командой в каждом матче. По-моему, наша работа приносит великолепные плоды".