В настоящее время Роберто Мартинес работает со сборной Бельгии, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная Испании же завершила борьбу в 1/8 финала, уступив в серии пенальти российской команде. В Федерации считают, что успешно работающий с бельгийцами Мартинес не откажется тренировать сборную своей страны.

Ранее появились сообщения, что сборную Испании могут возглавить Луис Энрике и Кике Флорес. Руководивший испанцами на чемпионате мира Фернандо Йерро сложил с себя тренерские полономочия.