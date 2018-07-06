Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со звездами мирового футбола. Глава нашей страны заявил, что выбор России, как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 был правильным.

Гостями Владимира Путина стали президент ФИФА Джанни Инфантино, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель (Дания), Лотар Маттеус (Германия), Хорхе Кампос (Мексика), Рио Ферндинанд (Англия). Президент России и его гости сошлись в высокой оценке проходящего в нашей стране чемпионата мира по футболу.

"Есть еще одна составляющая этого первенства, как и любого первенства мира по футболу: это невероятный положительный импульс в развитие спорта вообще и футбола в частности. В нашей стране, как вы видите, любят футбол", — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

"Мы приложили много усилий и вложили немало средств в строительство инфраструктуры для развития футбола. Я уверен, что в свое время выбор России как страны, которая организует этот чемпионат мира, был очень правильным, мы за это очень благодарны руководству ФИФА, всем, кто голосовал за нашу страну. Для нас это не просто развитие футбола, для нас это развитие массовых видов спорта", — добавил президент.

Владимир Владимирович подчеркнул, что чемпионат мира по футболу способствует тому, чтобы привлечь внимание, в частности, молодых людей к ценностям спорта и физической культуры, "с тем, чтобы они не занимались тем, что их разрушает, а наоборот, совершенствовали себя физически и духовно".