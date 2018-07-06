Накануне встречи главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретился с прессы. Станислав Саламович заявил, что команда не впала в эйфорию после выхода в четвертьфинал. " "Я стараюсь не заглядывать в газеты, стараюсь сконцентрироваться. Игра с Испанией – приятная история для нас, для страны. Сейчас четвертьфинал – это новая история. А кто-то в эйфории? Нам в эйфорию попадать не надо. Мы видим, что команды, которые на бумаге более классные, уже дома", — приводит слова Черчесова РИА Новости. "У нас есть время до матча, чтобы определить состояние игроков. Надо с медицинским штабом посоветоваться, у нас более суток", — прокомментировал тренер сборной России состояние футболистов перед игрой.

Станислав Черчесов дал оценку сопернику российской команды. "Мы знаем сборную Хорватии, многие футболисты играют в топ-клубах. Готовимся к серьезному матчу. Разглагольствовать я сейчас не буду. Сборная Хорватии — совсем другая команда, нежели сборная Испании, хотя класс один и тот же, но играют-то по-другому. Надо учитывать эти нюансы. Сегодня будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии". "Надеюсь, самые важные наши игры еще впереди, — ответил Станислав Саламович, отвечая на вопрос, является ли матч 1/4 финала самым важным для команды. — Есть вопрос — есть ответ. Как говорится, краткость — сестра таланта".

"Я говорил в Австрии на сборе перед чемпионатом мира, что в моем возрасте мечтать нельзя, в моем возрасте надо ставить цели. Цели мы ставим перед каждой игрой. Перед этой – тоже. Тем более это не игры в группе, тут надо играть на результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем, — "Понятно, что хорваты и испанцы (соперник в 1/8 финала) играют в разный футбол. Они по ходу игры действуют по ситуации, — добавил Черчесов. — Они будут варьировать тактику, и нам надо все это учитывать, быть готовыми ко всем ситуациям. Мы на этом будем акцентировать внимание игроков".

Станислав Черчесов считает, что переезд российских футболистов в зарубежные лиги не является панацеей, и это показал результат сборной на чемпионате мира. " "Важно не где они играют, а на каком уровне. Понятно, если ребята играют в европейских лигах лучше, чем российская, это хорошее подспорье. Но, как мы видим, это не является панацеей. В свое время у нас много игроков играло в хороших клубах. Самое главное — чтобы футболисты были в хорошей форме и были готовы играть на хорошем уровне".