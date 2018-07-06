В Нижнем Новгороде состоится первый из четвертьфинальных матчей чемпионата мира. На поле выйдут сборные Франции и Уругвая.

Сборная Франции начнет игру с уругвайцами с тремя нападающими

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, как в игре со сборной Аргентины, выпустил в стартовом составе трех нападающих – Антуан Гризманна, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе. Полностью состав сборной Франции выглядит так: Уго Льорис (вратарь), Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Самюэль Юмтити, Люка Эрнандес, Н'Голо Канте, Поль Погба, Корантен Толиссо, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.

По сравнению с прошлым матчем Дешам произвел одну замену в составе. Вместо Блеза Матюди встречу с первых минут начнет другой полузащитник Корентен Толиссо.