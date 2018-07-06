В субботу в Сочи пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Накануне стало известно, что наши футболисты выйдут на поле стадиона "Фишт" в красных футболках.

Сборная России, как номинальный хозяин данной встречи, имела право на выбор формы. Россияне решили играть в красных футболках и белых трусах. Такая же экипировка была у нашей команды в победных встречах со сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В белой форме российская сборная проиграла команде Уругвая (0:3) и переиграла в серии пенальти сборную Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

Хорваты сыграют в белых футболках с красными клетками и белых трусах. Этот комплект формы также является основным для сборной Хорватии.