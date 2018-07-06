Вместо Кавани на поле с первых минут появится Кристиан Стуани, который заменил лидера сборной в концовке встречи 1/8 финала против Португалии. Полный состав сборной Уругвая выглядит так: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.