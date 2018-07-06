Вместо Кавани на поле с первых минут появится Кристиан Стуани, который заменил лидера сборной в концовке встречи 1/8 финала против Португалии. Полный состав сборной Уругвая выглядит так: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес, Торрейра, Бентанкур, Весино, Суарес, Стуани.
06.07.2018
Травмированный Кавани не выйдет против сборной Франции
Сборные Уругвая и Франции объявили свои стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, который пройдет в Нижнем Новгороде. Получивший травму в игре с португальцами нападающий южноамериканцев Эдинсон Кавани на поле, скорее всего, не появится.
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