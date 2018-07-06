Травмированный Кавани не выйдет против сборной Франции

Сборные Уругвая и Франции объявили свои стартовые составы на четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018, который пройдет в Нижнем Новгороде. Получивший травму в игре с португальцами нападающий южноамериканцев Эдинсон Кавани на поле, скорее всего, не появится.