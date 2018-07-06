В Нижнем Новгороде проходит первый из четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Уругвая и Франции. После первого тайма впереди французы 1:0. Единственный мяч за пять минут до перерыва забил защитник Рафаэль Варан.

Дебют остался за командой Уругвая. Южноамериканцы больше владели мячом, чаще атаковали и несколько раз побеспокоили Юго Льоиса. Но реальный голевой момент создали французы. На 15 минуте Оливье Жиру сбросил мяч на Килиана Мбаппе, но тот пробил выше ворот из выгоднейшей позиции.

Затем игра стала более закрытой и жесткой. Люка Эрнандес порвал футболку Наитану Нандесу. Француз получил желтую карточку, а уругвайцу пришлось переодеться. На 33 минуте Мбаппе впервые смог убежать от Диего Лаксальта и прострелить. Но никто из партнеров не успел к этой передаче.

Французы вышли вперед на 40 минуте. Родриго Бентанкур грубо сбил Корентена Толиссо, и французы получили право на опасный штрафной. Антуан Гризманн навесил со штрафную, и высокий Рафаэль Варан переиграл всех в воздухе.

Сборная Уругвая могла отыграться также после розыгрыша штрафного. Мартин Касерес пробил головой в нижний угол, но Льорис в броске отбил мяч. А потом французский вратарь не позволил Касересу добить мяч в сетку. Гол Варана остался единственным в первом тайме.

Во втором тайме счет удвоил Гризманн на 61-й минуте.