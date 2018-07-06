Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам после выхода своей команды в полуфинал чемпионата мира сказал, что французская сборная заслужила такого достижения. В 1/4 финала "трехцветные" победили Уругвай со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

"Мы играли с очень красивой командой, но считаю, что мы заслужили победу, — признается Дешам, слова которого приводит РИА Новости. – У нас оказалось больше мастерства, особенно во второй половине игры. Но мы могли бы сыграть еще лучше. Франция – достаточно молодая команда и это не только минус, но и иногда и плюс".

"По поводу нашего предстоящего соперника скажу, что у меня нет никаких предпочтений. Кто нам достанется, тот достанется. В групповом раунде было немало сильных команд. Все было не так просто, как кажется. Могу сказать, что в поединке с Аргентиной мы выросли. Говорю это как тренер".

В полуфинале соперником Франции станет победитель пары Бразилия – Бельгия.