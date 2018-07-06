В Нижнем Новгороде проходит первый из четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу. Встречаются сборные Уругвая и Франции. Французы победили 2:0 благодаря голам Рафаэля Варана и Антуана Гризманна, и вышли в полуфинал.

Французы довольно легко отбили стартовые атаки уругвайцев, на 15 минуте создали опасный момент. Килиан Мбаппе промахнулся из выгодной позиции. После этого эпизода игра на какое-то время стала осторожной и закрытой., оставаясь такой до 40 минуты.

Уругваец Родриго Бентанкур грубо сбил Корентена Толиссо довольно далеко от ворот. Но Антуан Гризманн искусно выполнил штрафной, и выпрыгнувший выше всех Рафаэль Варан точно отправил мяч в угол ворот. Так сборная Франции вышла вперед. Мог сравнять счет Мартин Касерес, который также бил головой после розыгрыша штрафного. Но французский вратарь Юго Льорис в броске отразил мяч, летевший в нижний угол. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной Франции.

Второй тайм начался с ошибки вратаря южноамериканцев Фернандо Муслеры, который едва не подарил мяч Гризманну. На этот раз все обошлось. Уругвайцы пошли вперед, их тренер Оскар Табарес сделал две замены. И только у сборной Уругвая стало что-то получаться, как снова ошибся Муслера. На этот раз результативно.

Удар Гризманна на 61 минуте был сильным, но пришелся прямо в руки вратарю. Однако Муслера крайне неловко принял мяч, и тот от рук голкипера отлетел в ворота. Проигрывая 0:2, уругвайцы не опустили рук. Они икали пути к воротам сборной Франции, но оборона соперника действовала предельно внимательно. К тому же сборной Уругвая не хватало в атаке травмированного Эдинсона Кавани.

Но постепенно французы "засушили" игру. Под занавес встречи соперники обменялись опасными штрафными. Но ни Антуан Гризманн, ни Джонатан Урретабискайя никаких выгод не извлекли. Сборная Франции довела встречу до победы 2:0 и стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Ее соперник определится в Самаре в матче сборных Бразилии и Бельгии.