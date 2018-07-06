В Казани проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором Бразилия встречается с Бельгией. После первой половины игры европейская команда выигрывает у пятикратных чемпионов мира со счетом 2:0. Голы на счету Де Брейне, а еще один мяч в свои ворота забил бразильский защитник Фернандиньо.

Команды начали поединок без раскачки и уже с первых минут принялись активно штурмовать ворота друг друга. Первыми пристрелку начали бельгийцы, когда Кевин Де Брейне попытался побеспокоить вратаря Бразилии Алиссона, но удар не удался и мяч прошел мимо рамки.

Бразильцы ответили острее – после их атаки мяч угодил в штангу ворот Тибо Куртуа после чего был зафиксирован голкипером Бельгии. И именно бразильцы спустя считанные минуты открыли счет в матче. Футболисты Бельгии подали угловой, и полузащитник "пентакампеонов" Фернандиньо срезал мяч в свои ворота 1:0.

Бразильцы попытались повернуть игру в свою пользу, но мяч долгое время не доходил до голкипера бельгийцев – настолько плотно оборонялись подопечные Мартинеса. А в одной из контратак они и вовсе смогли увеличить свое преимущество. Ромелу Лукаку подхватил мяч на своей половине поля, финтами убрал нескольких соперников и отдал пас Де Брейне, который дальним ударом поразил дальний угол ворота Алиссона – 2:0 в пользу Бельгии.

При таком счете команды и ушли на перерыв.