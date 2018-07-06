В столице Татарстана на "Казань-Арене" завершился второй четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором пентакампеоны мира из Бразилии играли с футболистами Бельгии. После первой половины игры европейцы вели 2:0, во втором бразильцы "размочили" счет, но уступили – 1:2.

Команды провели матч в следующих составах: сборная Бразилии – Стартовый состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан (Фирмино 46), Габриэл Жезус (Дуглас Коста 58), Неймар; сборная Бельгии – Куртуа, Алдервейрельд, Вертонген, Компани, Менье, Феллайни, Витсель, Шадли (Вермален 83), Де Брейне, Азар, Лукаку (Тилеманс 87).

Стороны начали поединок без раскачки и уже с первых минут принялись активно штурмовать ворота друг друга. Первыми пристрелку начали бельгийцы, когда Кевин Де Брейне попытался побеспокоить вратаря Бразилии Алиссона, но удар не удался и мяч прошел мимо рамки.

Бразильцы ответили острее – после их атаки мяч угодил в штангу ворот Тибо Куртуа после чего был зафиксирован голкипером Бельгии. И именно бразильцы спустя считанные минуты открыли счет в матче. Футболисты Бельгии подали угловой, и полузащитник номинальных хозяев поля Фернандиньо срезал мяч в свои ворота.

Бразильцы попытались повернуть игру в свою пользу, но мяч долгое время не доходил до голкипера бельгийцев – настолько плотно оборонялись подопечные Роберто Мартинеса. А в одной из контратак они и вовсе смогли увеличить свое преимущество. Ромелу Лукаку подхватил мяч на своей половине поля, финтами убрал нескольких соперников и отдал пас Де Брейне, который дальним ударом поразил дальний угол ворота Алиссона – 2:0 в пользу Бельгии.

Второй тайм начался бурным натиском Бразилии, в рядах сборной которой выделялись Марсело, Неймар, Паулиньо и вышедший на замену Фирмино. Однако "красные дьяволы" оборонялись очень стойко. Впрочем, на 56-й минуте в штрафной Бельгии упал Жезус не без помощи Компани, однако судья матча серб Милорад Мажич пенальти поставить не отважился даже после совета с рефери по видеоповтору.

Впрочем, бельгийцы отвечали контратаками, в одной из которых Эден Азар едва не сделал счет неприличным. Но в тот момент для ворот Бразилии все обошлось.

Надо признать, что в некоторой тени был Неймар, но у южноамериканцев нашлись другие игроки, которые возродили интригу на 76-й минуте: Ренато Аугусто с подачи Коутиньо забил красивый гол головой. После этого игра стала предельно нервной. Однако "красные дьяволы" сумели выдержать финальный бразильский штурм и победили – 2:1.

В полуфинале бельгийцы сыграют с командой Франции, несколькими часами ранее переигравшей сборную Уругвая – 2:0. Итак, на турнире в России не осталось ни одной сборной из Южной Америки.