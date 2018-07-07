"Бразилия является топ-сборной и это ни для кого не секрет, — приводит слова Витселя Чемпионат.Com. – Наша победа над Бразилией по-настоящему впечатляет. Мы сотворили историю и сделали всех счастливыми. Мы одержали победу, потому что были сильнее бразильцев тактически. Они хорошо играли в обороне, но мы еще до игры знали, что сможем их убить своими контратаками".

Напомним, что сборная Бельгии одержала победу со счетом 2:1. "Красные дьяволы" пробились в полуфинал благодаря автоголу бразильца Фернандиньо и голу Кевина Де Брейне. У пятикратных чемпионов забитым мячом отметился Ренато Аугусто. За путевку в финал чемпионата мира бельгийцы поспорят с Францией. Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.