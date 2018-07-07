Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в полной мере соответствует званию фаната футбольной сборной своей страны. На игре "клетчатых" против Дании глава государства предпочла VIP-ложе обычную трибуну и теперь приехала в Сочи на игру Россия – Хорватия.

"Наша госпожа президент дружит со спортом, и то, что она сейчас делает, вполне нормально, — цитирует ТАСС одного из болельщиков хорватской сборной, который летел в самолете вместе с Грабар-Китарович. – Она летела с обычными людьми, здоровалась с каждым. И мне это нравится: у нас маленькая страна, мы как одна команда".

Соотечественники женщины-президента, летевшие с главой государства одним чартером, рассказали, что она была в такой же, что и многие другие фанаты, футболке, и охотно фотографировалась с попутчиками.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии побывала и на игре своей команды против Дании и при этом провела матч не в забронированной для нее VIP-ложе, а среди болельщиков на обычной трибуне. Причиной такого поступка стало то, что Грабар-Китарович не хотелось соблюдать дресс-код, обычный для элитных трибун, она хотела надеть футболку национальной команды. И поэтому осталась среди простых поклонников игры.