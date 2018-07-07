Ведущий форвард футбольной сборной России Артем Дзюба пока не решил, в каком клубе он будет играть после чемпионата мира. Китайская команда "Шанхай Шеньхуа" предложил игроку, имеющему контракт с "Зенитом", зарплату в 6 млн евро, но нападающий отказал.

При этом источники, близкие к агенту футболиста, сообщают, что интерес к Дзюбе проявляет клуб "Кардифф Сити" из Уэльса, который вернулся в английскую премьер-лигу. Сам Дзюба очень хочет попробовать свои силы в Англии, сообщает Чемпионат.Ru. Именно поэтому форвард ответил отказом на заманчивое с финансовой точки зрения предложение "Шанхая".