При этом источники, близкие к агенту футболиста, сообщают, что интерес к Дзюбе проявляет клуб "Кардифф Сити" из Уэльса, который вернулся в английскую премьер-лигу. Сам Дзюба очень хочет попробовать свои силы в Англии, сообщает Чемпионат.Ru. Именно поэтому форвард ответил отказом на заманчивое с финансовой точки зрения предложение "Шанхая".