Акинфеев, Головин, Дзюба и Черышев выйдут в основе сборной России

В Сочи все готово для начала заключительного четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сыграет с соперниками из Хорватии. Тренер нашей команды Станислав Черчесов назвал состав на этот принципиальный матч.