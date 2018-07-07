В Сочи на олимпийской арене "Фишт" завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играла с соперниками из Хорватии. Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья — 2:2. А по пенальти выиграли хорваты.

Соперники провели матч в следующих составах: сборная Хорватии – Субашич, Врсалько (Чорлука 97), Стринич (Пиварич 74), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Перишич (Брозович 64), Манджукич, Крамарич (Ковачич 87), Ребич; Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев 103), Самедов (Ерохин 54), Черышев (Смолов 67), Дзюба (Газинский 79).

С первых минут российская сборная не стала отсиживаться в обороне, а попыталась за счет высокого прессинга накрывать хорватов возле его ворот. В одном из эпизодов партнеры по команде здорово вывели на ударную позицию Дениса Черышева, однако того в последний момент накрыл защитник.

Чуть позднее уже Артем Дзюба бил по воротам, но мяч ушел на угловой. Хорваты активизировались ближе к 6-й минуте. Анте Ребич бил с близкого расстояния головой, но не попал в створ.

Постепенно команда Златко Далича перехватила инициативу и стала все чаще подбираться к владениям Игоря Акинфеева. Но до реальных угроз дело до поры до времени не доходило.

На 15-й минуте все тот же Ребич заработал опасный штрафной. Впрочем, Иван Ракитич пробил заметно выше ворот. Россияне стали все больше играть на контратаках, надеясь подловить хорватов. Но те внимательно действовали в обороне.

И все же на 31-й минуте Черышев открыл счет в этом матче дальним ударом в "девятку". Субашич был бессилен помочь партнерам.

Но еще до перерыва хорваты сумели отыграться. Российские защитники упустили в штрафной Андрея Крамарича на 39-й минуте, который беспрепятственно пробил в упор Акинфеева.

Начало второй половины игры осталось за хорватами. Тренер Станислав Черчесов метался по бровке, стремясь подсказать своим подопечным пути для предотвращения опасностей у наших ворот. Оборона россиян не допускала грубых промахов, но хорваты поддавливали.

К концу часа игры игра постепенно выровнялась, но не за счет активности россиян, а потому, что гости несколько сбросили обороты. Однако ровно на 60-й минуте у хорвата Перишича была 100-процентная голевая ситуация, но вратарю Акинфееву помогла штанга, от которой мяч отлетел в поле.

Тренерский штаб хорватов тут же заменил Перишича на Брозовича, а у россиян на поле вышел Федор Смолов, но не вместо Дзюбы, как ожидалось, а вместо автора первого гола Черышева. В два нападающих наша сборная на турнире давненько не играла.

Концовка второй половины игры осталась за сборной Хорватии, но до реальных угроз нашим воротам дело так и не дошло. Впрочем, и россияне никак не отметились в линии атаки, несмотря на присутствие там и уставшего Дзюбы, и более свежих Ерохина и Смолова. Вместо Дзюбы, к слову, на 79-й минуте вышел Газинский, но и он особой остроты в игру не привнес.

Обе команды играли овертайм в матчах 1/8 финала, и в очной встрече им тоже предстояло сыграть два дополнительных мини-тайма по 15 минут.

В конце второго тайма травму получил вратарь хорватов Субашич, которому ногу свела сильнейшая судорога. Казалось, что голкиперу потребуется замена, но он остался в "рамке" на дополнительные 30 минут.

Сразу по ходу овертайма стало ясно, что обе команды заметно устали. Впрочем, хорваты продолжали владеть инициативой, а наши, играя вторым номером, пытались проводить контратаки.

Казалось, что все решил "стандарт" в исполнении хорватской сборной, когда после углового защитник Вида остался без прикрытия в штрафной россиян и головой отправил мяч в ворота нашей сборной.

Однако наши взялись за дело и вышедший на замену Дзагоев отлично исполнил штрафной, после которого Фернандес забил ответный гол в ворота Субашича. Счет сравнялся и оставшиеся 5-6 минут прошли в очень напряженной, но безрезультатной борьбе.

В серии пенальти на первый план вышли голкиперы Субашич и Акинфеев, которые втащили свои команды в четвертьфинал в предыдущих встречах. На сей раз победа досталась сборной Хорватии — 4:3.