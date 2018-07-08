"Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это показывает, насколько у нас крепкий коллектив", — приводит слова Фернандеса Чемпионат.com.
Также бразилец, ставший игроком сборной России, сообщил, что хотел успокоить Федора Смолова, не забившего пенальти. "Я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров", — заявил защитник российской команды.
Напомним, что именно Фернандес в дополнительное время сравнял счет в матче. Однако затем футболист промахнулся с одиннадцатиметровой отметки. Сборная России уступила по пенальти хорватам и закончила выступление на домашнем чемпионате мира.