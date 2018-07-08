Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес после проигранного матча хорватам извинился за нереализованный пенальти. Кроме того, он рассказал, что искал на поле Федора Смолова, который также не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

"Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это показывает, насколько у нас крепкий коллектив", — приводит слова Фернандеса Чемпионат.com.

Также бразилец, ставший игроком сборной России, сообщил, что хотел успокоить Федора Смолова, не забившего пенальти. "Я искал Смолова на поле, чтобы его поддержать. Ошибки случаются у всех. Многие великие игроки промахивались с 11 метров", — заявил защитник российской команды.

Напомним, что именно Фернандес в дополнительное время сравнял счет в матче. Однако затем футболист промахнулся с одиннадцатиметровой отметки. Сборная России уступила по пенальти хорватам и закончила выступление на домашнем чемпионате мира.