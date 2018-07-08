Бывший наставник сборной России по футболу, а сейчас главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира.

Сборная России дошла до четвертьфинала, в котором в серии пенальти уступила команде Хорватии. Этот результат стал лучшим в российской истории.

"Мы должны признать успешным выступление сборной России на этом чемпионате мира, команда показала высокий боевой дух и была в состоянии соперничать по ходу турнира с любой сборной, — сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — Все ребята на этом турнире вышли на новый для себя уровень, в противодействии с очень сильными соперниками они поняли, куда идет футбол, как развивается. И они все стали сильнее".