Грабар-Китарович наблюдала за игрой из ложи вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, отмечает РИА Новости. После встречи Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал в Twitter фотографию, где Грабар-Китарович в майке национальной команды радуется победе в раздевалке вместе с футболистами и членами тренерского штаба.