Грабар-Китарович наблюдала за игрой из ложи вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, отмечает РИА Новости. После встречи Хорватский футбольный союз (HNS) опубликовал в Twitter фотографию, где Грабар-Китарович в майке национальной команды радуется победе в раздевалке вместе с футболистами и членами тренерского штаба.
08.07.2018
Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пришла в раздевалку национальной сборной после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу над командой России. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хорваты оказались удачливее – 4:3.
Новости