Президент Хорватии отпраздновала победу вместе с футболистами в раздевалке

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пришла в раздевалку национальной сборной после победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу над командой России. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хорваты оказались удачливее – 4:3.