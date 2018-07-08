Матч, достойный финала. Российская сборная дала бой хорватам и была буквально в шаге от того, чтобы попасть в полуфинал. Но в лотерее пенальти больше повезло соперникам. Наши ребята показали по-настоящему классную игру. За что им огромное спасибо.

Стадион стоя провожал сборную России. Слезы вперемешку с гордостью за команду. За Россию болели до хрипоты. Эмоций — море и после матча.

В Сочи прямо на стадион болельщики принесли оберег. На морском камне — та самая нога Акинфеева, отбившая решающий пенальти.

И поначалу казалось, что поможет. Играли четко в обороне и остро в контратаке. Первый гол Черышева — и стадион взрывается.

Ответный мяч хорватов наших не сломил. Пропустили, бывает. Чудо еще возможно. На табло 1:1, сочинский стадион "утонул" в российских флагах. Наша сборная играла так, что болельщики не умолкали ни на минуту, поддерживая российских игроков.

Безголевой второй тайм. И дополнительное время. Хорваты словно поймали удачу за хвост. Нелепая случайность, и наши оказались в роли догоняющих. На поле выходит Дзагоев, один из лидеров сборной словно ждал шанса. Штрафной, навес, и Марио Фернандес головой отправляет мяч в ворота соперника. Снова ничья.

Футбольный триллер продолжается. Серия пенальти — лотерея. Черчесов Дзагоев, Зобнин "заводят" стадион. "Фишт" гудит. Но Смолов и Фернандес не забивают. Ситуацию пытался спасти Акинфеев. Многим запомнился его эффектный сейв. Еще один мяч после удара Модрича уже, казалось, отскочил, но предательски залетел в сетку в ворота. Хорватия идет дальше.

"Чувствуем мы себя, наверное, как солдаты, которые были призваны в армию. Сегодня мы вышли в дембель, но, честно говоря, хотелось бы еще дальше послужить и повоевать", — признается на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

"Хочется сказать всем болельщикам спасибо за то, что поддерживали нас до конца. Все что могли, мы отдали на поле, но сегодня, к сожалению, не повезло", — говорит полузащитник российской сборной Роман Зобнин.

Спасибо. Слово, которое чаще всего слышно было от болельщиков в адрес нашей сборной после матча. За игру команды не стыдно. Играли на пределе. Каждый матч, и это тоже победа.

Хорваты, которых на стадионе было не меньше 2000, ликуют. Впереди полуфинал, где уже ждут англичане. Чемпионат на финишной прямой — еще неделя, и в "Лужниках" состоится матч закрытия.

Россия, пожалуй, стала главным открытием этого чемпионата. Наши футболисты, которые сделали невозможное, дойдя до четвертьфинала вопреки прогнозам. И наша страна, подарившая настоящий футбольный праздник не миллионам, а миллиардам болельщиков со всей планеты.