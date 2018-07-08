"Играем за вас" – такой транспарант развернули игроки российской сборной по футболу на встрече с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Перед собравшимися выступили игроки и главный тренер сборной.

Станислав Черчесов пообещал, что в 2022 году на чемпионате мира в Катаре сборная добьется лучшего результата, чем на турнире 2018 года, и призвал болельщиков поддержать игроков.

Капитан и вратарь сборной Игорь Акинфеев заверил, что команда играла "душой и сердцем". "Эти ребята сделали историю", — заявил он.

Полузащитник Александр Головин поблагодарил болельщиков за поддержку, заверив, что эти эмоции останутся в его сердце на всю жизнь.

Нападающий Артем Дзюба заявил, что игроки сборной доказали на этом чемпионате, что Россия – футбольная страна. "Для нас огромная честь и гордость, для всех наших парней, мы всем сердцем играем за нашу страну", — сказал Дзюба.

По словам защитника Сергея Игнашевича футболисты счастливы, что вместе с болельщиками смогли испытать праздник на домашнем чемпионате. "Вчера у меня и у многих ребят были слезы. Сложно сказать, слезы поражения или счастья. Мы очень рады, что праздник удался", — подчеркнул он.

Полузащитник Денис Черышев считает, что самое главное в выступлении команды на ЧМ – то, что вся страна получила удовольствие от ее игры, и добавил, что хотелось бы добиться большего.

К болельщикам обратился и защитник сборной России Марио Фернандес, который родился в Бразилии. "Спасибо, Россия!" — прокричал он на русском языке.

Несмотря на вчерашний проигрыш хорватам, достижения нашей сборной впечатляют: России впервые играла в плей-офф чемпионата мира. Сборная России завершила борьбу на домашнем чемпионате мира, но он навсегда останется в истории нашего футбола как один из самых успешных, вопреки негативным прогнозам.