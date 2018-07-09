Как сообщает Tuttosport, руководство миланского клуба хочет укрепить правый фланг обороны. Ранее "Интер" не сумел выкупить Жоау Канселу у испанской "Валенсии", поэтому его взоры обратились на Фернандеса.
В настоящий момент итальянцы пытаются заполучить хорватского защитника Шиме Врсалько, выступающего за "Атлетико". Если этот трансфер сорвется, миланский клуб активизируется в попытках приобрести армейского игрока обороны.
Ранее стало известно, что Фернандесом заинтересовалась испанская "Валенсия".