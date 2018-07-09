Футболисты сборной России Артем Дзюба и Денис Черышев были включены в символическую сборную из одиннадцати игроков, совершивших на чемпионате мира наибольший прорыв. Рейтинг составил телеканал ESPN.

Полностью команда выглядит следующим образом: вратарь Чо Хен У (Южная Корея, защитники Гарри Магуайр (Англия), Лукас-Франсуа Эрнандес и Бенжамен Павар (оба – Франция) и Мортеза Пуралиганджи (Иран), полузащитники Денис Черышев (Россия), Родриго Бетанкур (Уругвай) и Такаси Инуи (Япония), а также нападающие Анте Ребич (Хорватия) , Артем Дзюба (Россия) и Мэтью Леки (Австралия).

Напомним, что на чемпионате мира Черышев с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром сборной России. В то же время Дзюба стал автором трех мячей. Сборная России завершила свои выступления на домашнем чемпионате мира в четвертьфинале, уступив Хорватии (2:2, 3:4 – в серии пенальти).