Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич накануне полуфинального поединка чемпионата мира против Англии сказал, что его подопечные в состоянии справиться с нападающим "трех львов" Харри Кейном, который является лучшим бомбардиром турнира.

"Кейн отлично проводит чемпионат мира. Он – настоящий бомбардир, — приводит слова Далича ТАСС. – Впрочем, в нашем составе есть игроки, способные остановить кого угодно. Однажды мы здесь уже нейтрализовали Месси. Поэтому, думаю, что Чорлука и Вида имеют достаточно опыта, и смогут закрыть и Кейна".

Напомним, что полуфинал мирового первенства между Хорватией и Англией состоится 11 июля на столичном стадионе "Лужники". Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча будет показана на сайте Вести.Ru и телеканале "Россия 1".