Хорватский футбольный союз прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера команды Огнена Вукоевича, которые после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России записали видео с выкриком "Слава Украине".

"Хорватский футбольный союз хотел бы подчеркнуть, что высказывания членов нашей команды – лишь ответ на многочисленные сообщения поддержки, которые они получили из Украины во время выступления на чемпионате мира, — приводит заявление союза Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт организации. – И Вида, и Вукоевич внесли большой вклад за годы, проведенные в киевском "Динамо". Но в дальнейшем мы все же призываем воздержаться всех членов команды от высказываний, которые могут быть интерпретированы как политические".

Напомним, что Вида за свой выкрик получил от Международной федерации футбола (ФИФА) предупреждение.