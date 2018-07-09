Защитник сборной России Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры футболиста, может войти в тренерский штаб "Зенита". Новый тренер петербуржцев Сергей Семак видит Игнашевича в роли своего помощника.

По информации "Спорт-Экспресс", Сергей Семак, хорошо знакомый с Игнашевичем по выступлениям в ЦСКА и сборной России, хотел бы видеть своего тезку в тренерском штабе "Зенита". Сам Игнашевич проходит обучение на тренерских курсах и в скором времени станет дипломированным специалистом. Не исключено, что Сергей сможет стать одним из тренеров ЦСКА.

Сергей Игнашевич, которому в субботу исполнится 39 лет, сыграл на чемпионате мира во всех пяти матчах. После того, как сборная России завершила выступления на турнире, Игнашевич объявил о завершении карьеры футболиста.