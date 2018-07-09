Во вторник в Санкт-Петербурге пройдет первый полуфинал чемпионата мира. На поле выйдут футболисты сборных Франции и Бельгии. Накануне встречи главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес встретился с прессой.

"Бельгийский футбол уникален — это техничные игроки с невероятными мозгами. А сейчас у нас не просто набор футболистов, а настоящая команда, коллектив. Его создание длилось два года. Мы стремились объединиться и стать лучше все вместе. Мы все вместе хотели заставить бельгийцев гордиться собой. И мы этого добились", — приводит слова Мартинеса РИА Новости.

Испанскому специалисту Мартинесу помогает знаменитый французский нападающий Тьерри Анри, который становился чемпионом мира и Европы в одной команде с тренером французов Дидье Дешамом. Мартинес рассказал о роли Анри в команде. "Он принес нам то, чего у нас не было — международный опыт, знание, как выигрывать чемпионаты мира, как играть на глазах всей планеты. Тьерри был элитарным игроком, а как тренер Анри следит за каждой деталью и готов помогать всем футболистам нашей сборной. Такого специалистам нам очень не хватало раньше.

Роберто Мартинес среди всех игроков своей команды отметил полузащитника Кевина де Брёйне. "Кевин де Брёйне — современный плеймейкер. Креативные футболисты предыдущего поколения зачастую тормозили игру в поисках верного решения. Кевин же действует быстрее, чем можно заметить глазом. Его работа перед чужой штрафной удивительна. Мы высоко ценим его работу на любом участке поля. Он может сыграть вообще на любой позиции, кроме вратарской".