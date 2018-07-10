Полузащитник сборной России Алан Дзагоев дал оценку выступлению нашей команды на чемпионате мира по футболу. Особое внимание Алан уделил четвертьфиналу со сборной Хорватии. 120 минут не выявили победителя, а пенальти лучше выполнили хорваты 4:3.

"Выступление нашей сборной оставило двоякое впечатление. — С одной стороны, мы вышли из группы, преодолели стадию 1/8 финала, обыграли испанцев. С другой стороны, я уже говорил, что аппетит приходит во время еды. Мы могли пройти дальше, увы, этого не получилось. Матч с хорватами можно назвать трагичным – сперва вели, потом проигрывали, в концовке вырвали ничью. Выигрывает команда и проигрывает команда", — приводит слова Дзагоева "Спорт-Экспресс".

"У нас собрался очень сильный коллектив, он держался как кулак и остается кулаком. Я уверен, что за счет этого мы дошли до четвертьфинала, смотрелись достойно. Огромное спасибо нашим болельщикам. С одной стороны, в нас не верили, но мы заставили поверить", — добавил Алан.