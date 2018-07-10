Защитник сборной Хорватии Домагой Вида разместил в социальной сети новый провокационный ролик. Ранее футболист уже был предупрежден ФИФА о недопустимости политических лозунгов на матчах чемпионата мира.

В сети появился ролик, где Вида с бутылкой пива в руке, кричит "Слава Украине" и "Белград, гори"! Рядом с Видой находился тренер сборной, в прошлом нападающий ЦСКА и "Баварии" Ивица Олич, который не сделал замечания своему подопечному. Не исключено, что новый ролик Домагоя Виды станет предметом разбирательства ФИФА и повлечет за собой ужесточения наказания хорватского защитника.

После матча со сборной России Домагой Вида и входящий в тренерский штаб Огнен Вукоевич –разместили ролик с лозунгом "Слава, Украине", который является частью приветствия украинских нацистов. ФИФА вынесла предупреждения обоим бывшим игрокам киевского "Динамо". Кроме того, Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы со сборной.