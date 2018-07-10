В Санкт-Петербурге пройдет первый из полуфиналов чемпионата мира по футболу. На поле выйдут команды Франции и Бельгии. Начало встречи в 21.00. Канал "Россия 1" и "Вести.Ru" будут вести прямую трансляцию из Санкт-Петербурга.

Французы в шестой раз пробились в полуфинал мировых первенств. Этот барьер покорялся им дважды – в 1998 и 2006 годах. Двадцать лет назад французы стали чемпионами, а через 8 лет уступили в решающем матче итальянцам в серии пенальти.

Сборная Бельгии еще ни разу не выходила в финал чемпионатов мира, да и в полуфинале бельгийцы сыграют второй раз в истории. В 1986 году "красные дьяволы" уступили будущим чемпионам аргентинцам 1:2. В матче за третье место сборная Бельгии проиграла французам 2:4 и оказалась четвертой. Этот результат остается пока наивысшим достижением бельгийцев.