Болельщик сборной Англии по имени Тео Огден получил в подарок билет от россиянина на полуфинальный матч чемпионата мира, в котором Англия встречается с Хорватией. Англичанин не поверил своему счастью, что благодаря болельщику из России сможет увидеть полуфинал.

После матча 1/4 финала между Англией и Швецией (2:0) англичанин уже засобирался уезжать домой из-за того, что билетов на матч у него не было, и в последний момент оставил сообщение в своем блоге с просьбой помочь ему с билетом на полуфинал. На сообщение откликнулся россиянин по имени Макс, который не просто помог поклоннику сборной Англии с билетом, но и не взял с него денег. В ответ Тео, который вместе со своим отцом Стивеном Огденом является YouTube-блогером, записал видеобращение, в котором поблагодарил россиянина и назвал жителей России потрясающими и щедрыми людьми.

Ранее Тео и Стивен Огдены стали героями передачи "Вести недели", в которой они рассказывали о своих впечатлениях о России. Также их семья уже записывала несколько видеороликов, в которых они рассказывали, какой является Россия на самом деле. Британцы призывали своих сограждан не слушать британские СМИ и приезжать в Россию на чемпионат мира по футболу.