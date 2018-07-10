В Санкт-Петербурге граффити с изображением главного тренера сборной России Станиславом Черчесовым пришлось перерисовывать. Неизвестные испортили рисунок, закрасив российскому специалисту палец таким образом, будто он отрезан.

Сообщается, что изначально на рисунке Черчесов изображал английскую букву L – фирменный жест болельщиков польской "Легии", в которой российский наставник работал ранее. И именно эта принадлежность к польскому клубу якобы не понравилась вандалам.

Авторы же портрета не оставили этот случай без внимания и были вынуждены полностью закрасить прежний портрет и нарисовать новый – теперь тренер России изображен отдающим воинское приветствие. Именно так Черчесов отпраздновал гол Артема Дзюбы в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0).