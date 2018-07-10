Система видеоповторов (VAR) по завершении футбольного чемпионата мира не останется в России для использования в матчах российской премьер-лиги. Международная федерация футбола (ФИФА) дала понять, что оборудование принадлежит не ей.

Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира

Именно из-за того, что вся техника была арендована организацией, VAR не останется на российских стадионах, сообщает "Спорт-экспресс". Вся аппаратура принадлежит двум компаниям: аудиотехника была предоставлена федерации компанией Crescent Comms, в то время как видео – Hawk Eye Innovations. Последняя уже несколько лет обеспечивает футбольные стадионы технологией Goal Line, которая определяет взятие ворот.

Таким образом, система видеоассистента по окончании турнира будет демонтирована со стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, и вернется в распоряжение владельца.