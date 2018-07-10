Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии полуфинального поединка чемпионата мира против команды Хорватии признался, что его подопечные уже написали историю на турнире. Наставник признался, что его команда наслаждается турниром в России.

"У нас одна из самых молодых команд на чемпионате мира, и мы не подразумевали, что команда сможет пройти так далеко, — признается англичанин, слова которого приводит РИА Новости. – Однако мы хорошо преодолевали все трудности, которых тут хватало, и уже написали свою историю здесь. Могу сказать, что мы наслаждаемся мундиалем. Например, мы впервые за долгие годы преодолели стадию четвертьфинала, а ведь с нами не случалось таких успехов последние десять лет".

Напомним, что полуфинал между Англией и Хорватией состоится в среду, 11 июля на столичном стадионе "Лужники". Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Вести.Ru и телеканал "Россия 1" покажут поединок в прямом эфире.