Футболисты национальной сборной Англии продолжают подготовку к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды Хорватии, который пройдет в Москве 11 июля. Накануне британцы провели тренировку и вызвали множество эмоций у фанатов, заменив мяч... резиновыми игрушками.

Часть тренировочного занятия "трех львов" была открытой для прессы, и фотокорреспонденты вместе с телевизионщиками с удовольствием снимали, как футболисты играли в подобие салок с использованием резиновых то ли куриц, то ли петухов. Игроки перебрасывались игрушками и по заданию тренеров отбирали их друг у друга.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал такое неординарное занятие: "Тренировка с курицей? Нам было необходимо разнообразить рутинные занятия, – приводит слова англичанина Спорт24.Ru.- Мы хотим, чтобы наши игроки была на позитиве и порой смеялись, а не только работали. Так что курица является хорошим решением".