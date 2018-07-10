В Санкт-Петербурге пройдет первый из полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу. На поле выйдут команды Франции и Бельгии. Стали известны стартовые состав команд.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил в стартовом составе Ромелу Лукаку, Кевина Де Брёйне, Маруана Феллайни, Насера Шадли и Эдена Азара. Остался в запасе нападающий Дрис Мертенс. Полностью состав сборной Бельгии выглядит следующим образом: : Тибо Куртуа (вратарь), Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Насер Шадли, Аксель Витсель, Маруан Феллайни, Мусса Дембеле, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар.

Сборная Бельгии во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионатов мира. В 1986 бельгийцы уступили будущим чемпионам мира аргентинцам с результатом 1:2. В матче за третье место команда Бельгии уступила французпм 2:4.