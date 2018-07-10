В Санкт-Петербурге завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Команды ушли на перерыв при счете 0:0. Канал "Россия 1" и Вести.Ru ведут прямую трансляцию встречи.

Команды очень резво начали матч. Мяч почти не задерживался в центре поля. Бельгийцы чаще атаковали, используя фланги. Слева был активен Эден Азар, справа Насер Шадли. Французы сумели нейтрализовать Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку и действовали на контратаках.

Француз Блез Матюиди ударом с линии штрафной проверил бдительность бельгийского вратаря, Тибо Куртуа хоть и не сразу, но овладел мячом. "Красные дьяволы ответили тремя острыми вылазками. Сначала Азар пробил выше перекладины, затем удар бельгийского капитана заблокировал Рафаэль Варан. И, наконец, самый опасный момент возник у французских ворот после розыгрыша углового на 21 минуте. Тоби Алдервейрелд бил головой в угол ворот, но Юго Льорис в броске отбил мяч.

Французы выровняли игру где-то к тридцатой минуте. Быстроногий Килиан Мбапппе промчался по правому флангу и выложил мяч под удар Оливье Жиру, но рослый форвард сборной Франции не попал в цель. Затем опасно бил по воротам Антуан Гризманн. Должен был забивать на 39 минуте Бенджамен Павар. Правый защитник сборной Франции выскочил один на один с вратарем и бил в дальний угол. Но Куртуа ногой отразил удар и спас бельгийцев от верного гола. Незадолго до перерыва Гризманн со штрафного пробил в стенку. И перед самым свистком на перерыв Ромелу Лукаку не воспользовался ошибкой французской обороны, не попав по мячу. После первого тайма пока 0:0.