Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал свою оценку проходящему в России чемпионату мира по футболу. По мнению португальского специалиста, наша страна прекрасно справляется с миссией хозяйки первенства.

"Чемпионат мира – потрясающий, — приводит слова Моуринью RT. — Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор".

Моуринью сказал, что был рад побывать в России. " Я был рад побывать в России и ощутить всё это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира".

Португальский тренер дал свою оценку выступлению сборной России. " Россия сравняла счет в дополнительное время, и, как правило, боги футбола отдают победу такой команде. Но они не всегда бывают справедливы. Но у сборной Хорватии больше потенциала, сильнее игроки, чем у России. Россияне играли на пределе своих возможностей, что помогает завоевать сердца. Россия покинула турнир с гордостью, Станиславу Черчесову удалось объединить команду".

По мнению Жозе Моуринью, сборная России выступила намного лучше, чем от нее ожидали. " Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и сыграла феноменально в матчах с Испанией и Хорватией. Российской сборной придется искать замену завершившему карьеру Сергею Игнашевичу. Но молодое поколение – Александр Головин, Денис Черышев – уже заявило о себе. В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой, — сказал Моуринью.