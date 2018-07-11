Сборная Франции в третий раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира по футболу. Это стало известно после того, как французы со счетом 1:0 победили в полуфинале команду Бельгии.

Один из лидеров сборной Франции, полузащитник Поль Погба посвятил эту победу юным футболистам из Таиланда. Незадолго до начала матча в Санкт-Петербурге стало известно о спасении из затопленной пещеры всей детской команды. "Эта победа посвящена настоящим героям дня. Молодцы, парни, вы сильны", — написал Поль Погба на своей странице в социальной сети.

Драма в Таиланде не оставила равнодушных и в мире футбола. Президент ФИФА Джанни Инфантино пригласил спасенных детей в Москву на финальный матч чемпионата мира. "Манчестер Юнайтед" предоставит детской футбольной команде "Лесные вепри" возможность посетить несколько матчей на стадионе "Олд Траффорд". "Барселона" позвала ребят из Таиланда на турнир под своей эгидой. "Бенфика" же готова оплатить спасенным ребятам стажировку в академии клуба.