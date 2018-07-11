"Я предпочел бы проиграть таким образом со сборной Бельгии, чем победить так, как это сделала Франция в матче с нами", — приводит слова Азара Sport Witness.

Напомним, что полуфинальная встреча между сборными Бельгии и Франции, прошедшая 10 июля в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды Дидье Дешама со счетом 1:0.